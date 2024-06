Trotzdem ist es Vollmann zufolge ein Symbol für die Stärke dieser Wahl, weil die Sitze auch nicht an die übrigen Parteien vergeben werden. "Die fallen aus der Gesamtmehrheit erst einmal raus."

So unter anderem in Olbernhau im Erzgebirge. Hier stehen der AfD sechs Plätze im Gemeinderat zu, von denen die Partei nur einen besetzen kann. Oder in Machern bei Leipzig. Vier Mandate erreichte die AfD dort, aber nur einer steht parat.