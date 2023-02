Die stark überbelegte Einrichtung in Suhl soll mit der Außenstelle in Hermsdorf entlastet werden. Die 7.000 Quadratmeter große Halle soll bis zu 700 Menschen Platz bieten. Davon ist man aktuell aber weit entfernt. "Die Auslastung in Hermsdorf ist gerade relativ gering mit 11 Personen, also 11 ukrainischen Kriegsflüchtlingen, muss man sagen."