"Konzertierte Aktion" Expertenkommssion soll Energiepreise bändigen

Scholz appellierte an die Sozialpartner, von der neuen Möglichkeit abschlagsfreier Zusatzahlungen von bis zu 3.000 Euro Gebrauch zu machen. "Das ist ein Angebot", betonte Scholz, "natürlich werden Tarifverhandlungen nicht im Kanzleramt geführt". Zugleich machte der Kanzler deutlich, dass er eine breite Inanspruchnahme erwartet: "Trotzdem ist das eine große Hilfe, wenn das überall in Deutschland und an vielen Stellen stattfindet."



Arbeitgeber-Präsident Rainer Dulger begrüßte das, betonte aber, dass nicht alle Unternehmen diese Einmalzahlungen leisten könnten. "Viele Betriebe stehen gerade am wirtschaftlichen Abgrund." Die Zahlungen müssten deshalb freiwillig und flexibel sein.