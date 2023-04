Eigentlich hatte die Bundesregierung – angesichts der steigenden Preise – über einen Härtefallfonds sechs Milliarden Euro als Hilfe in Aussicht gestellt. Davon sind 1,5 Milliarden pauschal an die Klinken ausgezahlt worden – orientiert an der Zahl der Betten. Doch bei der Auszahlung des größeren, restlichen Betrages stockt es.

"Die Energiehilfen, die vom Bund im Umfang von sechs Milliarden Euro in Rede gestellt wurden, sind für uns Schaufenster-Milliarden, weil wir sie in Wirklichkeit gar nicht abrufen können", kritisiert der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Gerald Gaß. "Da ist jetzt ein Betrag von 1,5 Milliarden Euro geflossen. Der Rest steht hinter dickem Panzerglas im Schaufenster, kann aber von den Krankenhäusern nicht abgerufen werden. Das ist extrem unbefriedigend."

Beispiel Sachsen-Anhalt: Dort hat ein Großteil der Kliniken von den 4,5 Milliarden Euro nichts bekommen. "Diese Ausgleichszahlungen des Bundes sind für die meisten Krankenhäuser eine Fata Morgana", sagt die Linken-Landtagsabgeordnete Nicole Anger. Dies habe die Antwort auf eine Abfrage von ihr bei der Landesregierung ergeben.

"In Sachsen-Anhalt bekommen 37 der 45 Einrichtungen kein Geld für die gestiegenen Energiekosten", sagt die Politikerin. "Das deutet darauf hin, dass das ein absoluter Konstruktionsfehler des Gesetzgebers an der Stelle ist. Also wenn mehr als 80 Prozent davon nicht profitieren, ist das in der Tat schockierend."

Das Problem: Um einen Anspruch auf Geld aus dem 4,5-Milliarden-Euro-Topf zu begründen, werden die gestiegenen Energiekosten der Kliniken jeweils verglichen mit den Energiekosten vom März 2022. Nur: Da waren die Energiekosten vielerorts schon stark gestiegen.