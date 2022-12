Auch der Sprecher des Spitzenverbandes der Gesetzlichen Krankenkassen, Florian Lanz, sagte, in Deutschland müsse stets ein Krankenhaus der Basisversorgung schnell erreichbar sein. Zugleich werde aber nicht jeder Krankenhausstandort so bleiben können, wie er ist: "Komplexe Operationen, wie zum Beispiel Krebsbehandlungen, gehören in spezielle Kliniken und nicht in ein Landkrankenhaus", so Lanz.