Nordrhein-Westfalen, Bayern und Schleswig-Holstein lassen die Krankenhausreform-Pläne der Bundesregierung auf Verfassungsmäßigkeit prüfen. Die drei Gesundheitsminister der Länder gaben dafür ein Rechtsgutachten bei der Universität Augsburg in Auftrag. Wie das Gesundheitsministerium in Düsseldorf mitteilte, soll das Gutachten Klarheit darüber bringen, wo dem Bund Grenzen bei der Umsetzung seiner Finanzierungsreform gesetzt sind. Erste Ergebnisse werden noch in diesem Frühjahr erwartet.