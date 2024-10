Gesetzesänderung Ampelkoalition einig über letzte Details der Krankenhausreform

Danach stünden aber noch Verhandlungen mit den Ländern an, weil die Reform noch der Zustimmung des Bundestags bedarf, erklärte Lauterbach. Diese hatten immer wieder Kritik an der Reform geäußert. Lauterbach geht nach eigener Aussage aber davon aus, dass die Reform nicht im Vermittlungsausschuss landet. Man sei mit den Ländern in intensivem Austausch und ihnen in vielen Bereichen entgegengekommen. Der Minister warnte erneut vor einem Scheitern.