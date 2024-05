Das soll funktionieren, indem die rund 1.900 Krankenhäuser in Deutschland nun verpflichtet werden, ihre Daten an das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK) zu übermitteln. Darunter: Daten zu Fallzahlen, also zur Behandlungserfahrung des jeweiligen Krankenhauses, zum Personalschlüssel bei Ärztinnen, Ärzten und Pflegekräften sowie zu Komplikationsraten ausgewählter Eingriffe. Diese Daten sollen alle online in einem Transparenzverzeichnis veröffentlicht und aktualisiert werden. Per Datenvergleich können Patienten so herausfinden, welche Klinik für den entsprechenden Eingriff spezialisiert ist.