In der kommenden Wahlperiode sollten die Steuerzuschüsse gesetzlich neu geregelt werden, verlangte Pfeiffer. Es dürfe keine Gesundheitsversorgung nach Haushaltslage geben. "Es muss wie in der Rentenversicherung gesetzlich klar geregelt werden, was originäre Aufgaben der Krankenversicherung sind und was gesamtstaatliche Aufträge, die dann richtigerweise aus Steuermitteln finanziert werden müssen", erklärte die Spitzenverband-Chefin.