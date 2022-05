Wird Deutschland Kriegspartei durch die Schulung von ukrainischen Soldaten in Deutschland? Ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags von Mitte März schreibt dazu, dass die Frage von Waffenlieferungen an sich unerheblich sei. "Erst wenn neben der Belieferung mit Waffen auch die Einweisung der Konfliktpartei bzw. Ausbildung an solchen Waffen in Rede stünde, würde man den gesicherten Bereich der Nichtkriegsführung verlassen."



Als Quelle dafür nennt das Gutachten ein Interview mit dem Bochumer Völkerrechtler Pierre Thielbörger in der Neuen Zürcher Zeitung. Darin sagt Thielbörger: "An sich sind Waffenlieferungen allein noch keine Kriegshandlung. Es gibt keine Staatenpraxis, die das annimmt. Anders könnte es sein, wenn es eine Beratungsleistung gibt, wie Waffen zu gebrauchen sind. Aber auch hier bleibt die Betrachtung des Einzelfalls ausschlaggebend." Mit dem Erklären etwa, wie man Panzerabwehrwaffen einsetzt, "würde man sich damit der roten Linie, ab der man Kriegspartei ist, einen Riesenschritt nähern", so Thielbörger.



Vergangene Woche hatte Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) angekündigt, dass ukrainische Soldaten in Deutschland gemeinsam von US-Soldaten und Bundeswehrangehörigen an Haubitzen ausgebildet werden sollen. Regierungssprecher Steffen Hebestreit sagte am Montag, das Gutachten sei der Bundesregierung bekannt. Man gehe in der Ausbildungsfrage davon aus, dass sich Deutschland weiter im gesicherten Bereich der Nichtkriegsführung befinde.