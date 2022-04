Dass deutsche Zivilisten als Freiwillige in die Ukraine gezogen sind, hat völkerrechtlich übrigens keine Bedeutung. Deutschland wäre hier völkerrechtlich nur in der Pflicht, wenn es diesen Privatpersonen gewisse Instruktionen mit auf den Weg gäbe. "Sending by or on behalf of a state" heißt der kriegsrechtliche Grundsatz. Auch im Falle der von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht angekündigten Ausbildung ukrainischer Soldaten auf deutschem Boden sei die Bundesrepublik auf der sicheren Seite, erklärt Völkerrechtler Heintschel von Heinegg: "Die bloße Ausbildung von ukrainischen Soldatinnen und Soldaten ist eine Unterstützungsleistung und bestenfalls nach dem Neutralitätsrecht zu beurteilen, würde Deutschland aber nicht zur Konfliktpartei machen."