Bundeswehr Zahl der Kriegsdienstverweigerer in Deutschland verfünffacht

Hauptinhalt

Trotz ausgesetzter Wehrpflicht hat sich die Zahl der Kriegsdienstverweigerer in Deutschland im Jahr 2022 auf 1.123 verfünffacht. Neben Reservisten und Berufssoldaten reichen auch Ungediente ihre Verweigerung ein – auch wenn sie dafür erstmal zur Musterung müssen. Und: Wer in Deutschland den Kriegsdienst verweigern will, muss lange Antragszeiten in Kauf nehmen.