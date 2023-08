Die Bundesregierung hatte zuvor mitgeteilt, dass sich die Zahl der Kriegsdienstverweigerer in Deutschland seit Beginn des Ukraine-Kriegs verfünffacht hat. Wie aus einer Kleinen Antwort auf eine Anfrage der Bundestagsfraktion Die Linke hervorgeht, die dem digitalen Medienhaus Table.Media am Freitag vorlag, stieg die Zahl von 142 Anträgen im Jahr 2020 und 209 Anträgen im Jahr 2021 auf 1.123 Anträge im zurückliegenden Jahr 2022. Unter den Antragstellern 2022 waren dem Bericht zufolge 450 Ungediente, 438 Reservisten, 226 Zeitsoldaten, acht Berufssoldaten und ein freiwillig Dienstleistender. Und die Tendenz hält weiter an: So gingen im laufenden Jahr allein bis zum 30. April 2023 schon 672 Anträge auf Kriegsdienstverweigerung bei der Bundeswehr ein.