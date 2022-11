Die Kriminalität in Deutschland verlagert sich immer mehr in den digitalen Raum. Das geht aus der größten bislang durchgeführten Dunkelfeld-Studie zur Sicherheit im Land hervor, die das Bundeskriminalamt und das Innenministerium in Berlin vorgestellt haben. Mehr als 46.000 Menschen haben an der Befragung teilgenommen und ihre Erfahrungen mit Kriminalität angegeben.

Nur wenige Online-Delikte werden angezeigt

Demnach hat insbesondere die Cyberkriminalität zugenommen – immer mehr Menschen sind von Straftaten betroffen, die über das Internet verübt werden. So wurden rund 14 Prozent der Menschen ab 16 Jahren im Internet bereits Opfer eines Waren- oder Dienstleistungsbetrugs oder eines Missbrauchs persönlicher Daten. In keinem Bereich haben die Menschen damit mehr Erfahrungen gemacht als bei der Cyberkriminalität. Allerdings: Nur etwa 18 Prozent solcher Fälle werden auch zur Anzeige gebracht.

Warum heißt es Dunkelfeldstudie? Das Ziel von Dunkelfelduntersuchungen ist es, Erkenntnisse über das Gesamtaufkommen bestimmter Straftaten einschließlich des sogenannten (relativen) Dunkelfeldes, also der bei der Polizei nicht bekannten Straftaten, zu gewinnen. BKA

42 Prozent der Befragten sind zudem beunruhigt, Opfer von Betrug im Internet zu werden. Die Sorge ist damit weitaus stärker verbreitet als die, von anderen Straftaten betroffen zu sein. In Verbindung mit der Entwicklung der Polizeilichen Kriminalstatistik spricht das BKA in einer Mitteilung von einer "Digitalisierung der Kriminalität", die zu beobachten ist. Binnen zehn Jahren hat es laut Statistik ein Anstieg der Fallzahlen um 66 Prozent gegeben. Die Kriminalität verlagere sich in ein statistisches Dunkelfeld, erklärte das BKA weiter.

Diebstähle gingen binnen zehn Jahren um 37 Prozent zurück