Kriminalstatistik Mehr als 17.700 Kinder Opfer sexualisierter Gewalt

Im vergangenen Jahr sind mehr als 17.700 Kinder und Jugendliche in Deutschland Opfer sexueller Gewalt geworden. Das sind im Durchschnitt 49 minderjährige Opfer pro Tag, erklärte der Präsident des Bundeskriminalamtes, Holger Münch, am Montag in Berlin. Zusammen mit der Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung, Kerstin Claus, stellte er eine Sonderauswertung der Polizeilichen Kriminalstatistik zur Gewalt an Kindern vor.