Das sei zumindest der Versuch, kreativ und neu zu denken, sagte Max Herder, Leiter des Hauptstadtbüros der Wirtschaftswoche, und betont, er würde dies in der Rentenpolitik als positiv erachten. Aber darüber hinaus müsse man ganz klar sagen, jenseits der Überschrift und der Idee werfe der Vorschlag viele Fragen auf, die gar nicht beantwortet würden.

Das, was so nett als Generationenrente daherkommt, ist nichts anderes als die teilweise Auflösung unseres Generationenvertrages.

Ulrich Schneider vom Paritätischen Wohlfahrtsverband Bildrechte: dpa

Schneider kritisiert, es würde nicht mehr die jeweils jüngere Generation für die ältere Verantwortung übernehmen, sondern jede Generation würde für sich selber verantwortlich sein. Das sei nichts, was den Zusammenhalt in der Gesellschaft steigern würde.



Wenn die kritischen Stimmen leiser werden sollen, muss die Union ihre politischen Ziele bis zur Bundestagwahl also noch mit konkreten Vorschlägen unterfüttern.