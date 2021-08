Insbesondere die mittelständischen Unternehmen leiden hier doppelt, berichtet Jerger. Auf dem Land fehlen ihnen zum einen die deutschen Fachkräfte, andererseits sei die Stimmung so, dass: "Zum Teil natürlich auch Ausländer nicht ganz in das lokale Kultur- und Sozialleben integriert werden können, auch vielleicht mehr auffallen als in einer Großstadt. Dort siedeln sich in der Regel Fachkräfte aus dem Ausland nicht gerne an."