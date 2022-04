Laut Innenministerium standen nach den Vorschlägen aus den Ländern und den Bewerbungen der Kommunen am Ende insgesamt 16 mögliche Standorte in den neuen Bundesländern zur Auswahl. Einer liegt in Sachsen, einer in Berlin, zwei befinden sich in Sachsen-Anhalt, vier in Brandenburg und acht in Mecklenburg-Vorpommern. Aus diesen Bewerbungen wurden dann vom Innenministerium offenbar die Standorte herausgefiltert, die viele oder alle der Auswahlkriterien erfüllen und damit möglichst attraktiv für die zukünftigen Lehrgangsteilnehmer aus Kommunen und Ländern sind.