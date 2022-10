Das BSI wiederum gibt eher den rechtlichen Rahmen vor. Im Gesetz über das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSIG) wird definiert, was kritische Infrastrukturen sind und wann Einrichtungen, Anlagen oder Teile eines Unternehmens so bedeutsam für die Versorgung der Bevölkerung sind, dass sie als kritische Infrastruktur gelten. Der Regulierung durch das BSI sind alle kritischen Infrastrukturen außer Staat und Verwaltung sowie Medien und Kultur unterstellt. Für die, ihm unterstellten Infrastrukturen, definiert das BSI auch branchenspezifische Sicherheitsstandards – an die müssen sich Betreiber jedoch nicht halten, wenn sie ihre Systeme auch anderweitig absichern können.