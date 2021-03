So ließen alle vorliegenden Erkenntnisse "keinen Zweifel daran aufkommen, dass es sich bei S. um einen seit langer Zeit ideologisch überzeugten und aufgrund seiner Spezialisierung besonders gefährlichen Rechtsextremisten handelt." Laut einem Schreiben des KSK, das im Prozess gegen S. verlesen wurde, sei der ehemalige Elite-Soldat in der Lage, auch ohne Waffen anderen Menschen tödliche Verletzungen zuzufügen .

Neue Erkenntnisse liefert der aktuelle Bericht der Bundeswehr auch dazu, wie Philipp S. an die bei ihm gefundene Munition gekommen sein könnte. So hätten Ermittlungen ergeben, dass S. in insgesamt 17 Fällen die Möglichkeit gehabt hätte, Munition oder Sprengstoff zu erwerben. Woher S. die bei ihm gefundene Kalaschnikow hat, bleibt damit weiter ungeklärt.

So schilderte ein Mitarbeiter der Sonderkommission Rechtsextremismus beim LKA Sachsen am ersten Prozesstag, wie er eines von zwei Mobiltelefonen von S. ausgewertet habe. Dort war ein Kontakt von Philipp S. zum Schießplatzbesitzer Frank T. in Mecklenburg-Vorpommern aufgefallen. T. soll kurze Zeit Mitglied der rechtsextremen Gruppe Nordkreuz gewesen sein. Das LKA Sachsen stufte die Kontakte von Soldat S. zu Schießplatzbesitzer T. als "rein beruflich" ein. Am Rande des dritten Prozesstages hatte ein weiterer Mitarbeiter des LKA gesagt, man habe "die Kollegen" in Mecklenburg-Vorpommern in die Ermittlungen mit einbezogen - aber auch mit der Hilfe der Polizei dort sei man zu keiner anderen Einschätzung gekommen.