Kubicki kritisierte jedoch, dass Entwürfe einzelner Parteien öffentlich als gemeinsame Positionen der Ampel verkauft würden. In einer Koalition müsse man sich gerade in stressigen Zeiten auf eine professionelle Arbeitsweise verständigen.



In der letzten Zeit waren immer wieder Streitpunkte der Ampel-Parteien öffentlich geworden. So wurde am Dienstag bekannt, dass Wirtschaftsminister Habeck ein Verbot von Öl- und Gasheizungen plant. Die FDP will das Verbot stoppen. Kritik gibt es auch auf Landesebene von mehreren Parteien. Guido Heuer, CDU- Fraktionschef in Sachsen-Anhalt, glaubt, die Entscheidung werde auf wenig Akzeptanz stoßen und sei nicht umsetzbar.