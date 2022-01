Kühnert sieht in der Frage auch Bundesfinanzminister Christian Lindner in der Verantwortung. Der FDP-Politiker könne in seinem Haushaltsentwurf für 2023 zeigen, "was da drin ist an kluger, sozial gerechter Entlastung". Lindner hatte angekündigt, Bürgerinnen und Bürger sowie den Mittelstand in dieser Legislaturperiode zu entlasten, um "deutlich mehr als 30 Milliarden Euro".



Umfang und Zeitpunkt der angekündigten Hilfen ließ Kühnert offen: "Ich werde jetzt nicht irgendeine Zahl raushauen, das wäre unseriös." Er erinnerte daran, dass das Bauministerium bereits an einem Heizkostenzuschuss beim Wohngeld für Hunderttausende Haushalte arbeite.



Hintergrund sind stark gestiegene Energiepreise und die Kündigung vieler Verträge durch Billigstrom- und Gasanbieter. Dadurch sind viele Kunden auf die teure Grundversorgung zurückfallen.