Bundestag Kükenschreddern ab 2022 verboten

Das millionenfache Töten männlicher Küken wird in Deutschland verboten. Der Bundestag verabschiedete am späten Donnerstagabend ein Gesetz, das ab Anfang nächsten Jahres gelten soll. Dann ist das in der Legehennenproduktion übliche "Kükenschreddern" untersagt. Bisher werden jährlich mehr als 40 Millionen männliche Küken kurz nach dem Schlüpfen getötet, weil ihre Aufzucht als wirtschaftlich unrentabel gilt, da sie keine Eier legen und weniger Fleisch ansetzen.