Was macht die deutsche Entwicklungshilfe? Die Ausgaben des deutschen Ministeriums für Entwicklung und Internationale Zusammenarbeit orientieren sich an den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen. Die Angleichung von Lebensverhältnissen, das Bekämpfen von Hunger und Flucht und Klimawandel, stehen dabei im Vordergrund. Gelder aus der deutschen Staatskasse fließen dabei nicht nur direkt in eigene Projekte, sondern oftmals auch an so genannte Nicht-Regierungs-Organisationen.