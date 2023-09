Die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) hat seit der Gründung 1952 ihre Zentrale in Bonn und heute auch zwei Außenstellen in Berlin und in Gera. Sie ist für ihre Schriften vor allem zu Politik und Zeitgeschichte bekannt, für Seminare, Fortbildungen, Vorträge und Hintergrund-Informationen im Netz.

Die Publikationen der bpb werden kostenlos abgegeben. Bildrechte: IMAGO / Reiner Zensen So gilt sie bis heute als wichtig für Politik- und Demokratie-Bildung in Deutschland und nicht zuletzt auch als Mittel gegen Extremismus.



Ein beliebtes Angebot der bpb ist auch ihr Wahl-O-Mat, mit dem die Wähler und Wählerinnen anhand von Wahlprogrammen überprüfen können, welcher Partei sie inhaltlich eigentlich am nächsten stehen.



Neben der Bundeszentrale gibt es die mit ihr vielfach kooperierenden Landeszentralen für politische Bildung, so auch in Sachsen, in Sachsen-Anhalt und Thüringen. Sie sind auf Nachfrage von MDR AKTUELL aber von den beim Bund geplanten Kürzungen nicht betroffen, da sie nahezu komplett aus den Haushalten der Länder finanziert werden. Nur eben im Rahmen von Kooperationen mit der Bundeszentrale könnte das indirekt der Fall sein.

Widerstand gegen Kürzung auch in der SPD

Bei der Bundeszentrale drohen nun harte Einschnitte. Für 2024 sind Kürzungen um etwa ein Fünftel geplant. Der Etat der beim Innenministerium angesiedelten Behörde soll im Vergleich zu 2023 um etwa 20 Millionen Euro schrumpfen – von aktuell rund 96 Millionen auf dann 76 Millionen Euro.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser muss in der eigenen Partei eher ungeliebte Kürzungen vertreten. Bildrechte: IMAGO/IPON Das hat umgehend für viel Kritik gesorgt, meist mit Verweis auf ein aktuell angeblich angeschlagenes Demokratie-Vertrauen vor allem in Ostdeutschland. Kritik kam vom CDU-Bundestagsabgeordneten Norbert Röttgen, von der SPD-Politikerin Sawsan Chebli und der Linke-Politikerin Anke Domscheit-Berg, um nur einige zu nennen.



Auch der Vorsitzende des Bundesausschusses politische Bildung e.V., Wilfried Klein, kann die Sparpläne nicht nachvollziehen. Die Demokratieförderung sei in Zeiten eines erstarkenden Extremismus wichtiger denn je, sagte er. Klein vertritt den Dachverband der Einrichtungen politischer Bildung in Deutschland. Weil die bpb mit dem Geld vom Bund nicht nur ihre eigene Arbeit finanziert und sie auch als Drehscheibe für Fördergelder dient, dürften von den Kürzungen auch andere Träger betroffen sein.