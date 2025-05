Konkret geht es laut Warken darum, dass Lachgas künftig nicht mehr an Minderjährige abgegeben werden darf. Außerdem solle ein generelles Verbot für den Verkauf von Lachgas über den Versandhandel oder über Automaten gelten. Sie wolle so schnell wie möglich einen entsprechenden Gesetzentwurf ins Bundeskabinett einbringen, sagte die Ministerin.

Lachgas – also Distickstoffmonoxid – kann in Deutschland derzeit legal erworben werden, zum Beispiel in Form von Sahnekapseln, die eigentlich zum Aufschäumen von Sahne gedacht sind. Die Kapseln können online bestellt und teilweise auch in Supermärkten oder Kiosken gekauft werden.