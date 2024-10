Marode Verkehrswege Länder pochen auf schnellen Infrastrukturfonds

06. Oktober 2024, 12:28 Uhr

Die Verkehrswege in Deutschland sind vielerorts in schlechtem Zustand. Das ist nicht erst seit dem Einsturz der Carolabrücke in Dresden bekannt. Die Länder drängen bei der Verkehrsministerkonferenz kommende Woche auf einen milliardenschweren Fonds des Bundes zur Modernisierung.