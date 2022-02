Der frühere Linken-Chef Oskar Lafontaine sieht im derzeitigen Kurs seiner Partei einen Grund für seinen Rückzug aus der Politik. Lafontaine sagte MDR AKTUELL, wenn eine Partei bei einer Bundestagswahl nur 4,9 Prozent erreiche, aber schon fast einmal zwölf Prozent gehabt habe, müsse sie sich fragen, was sie falsch mache und was sie ändern müsse. Hier scheine in der Linken noch einiges im Argen zu liegen. Im Moment sehe es so aus, als setze man die Arbeit der letzten Jahre so fort. Davon verspreche er sich keinen Erfolg.