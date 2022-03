Der Mitgründer und ehemalige Vorsitzende der Linken, Oskar Lafontaine, ist aus der Partei ausgetreten. Das teilte der 78 Jahre als Politiker am Donnerstag in Saarbrücken mit. Die Linke von heute habe den Anspruch aufgegeben, mit dem sie einst angetreten wäre, erklärte Lafontaine zur Begründung.

Hintergrund seines Austritts sei "die schleichende Änderung des politischen Profils der Linken" ab 2015, schrieb Lafontaine in einer 44 Zeilen langen Erklärung. Sie sei zu einer Partei geworden, "in der die Interessen der Arbeitnehmer und Rentner und eine auf Völkerrecht und Frieden orientierte Außenpolitik nicht mehr im Mittelpunkt stehen". Zudem unterstütze die Partei ein im Saarland etabliertes Betrugssystem bei der Akquise von Mitgliedern – das er nicht mehr mittragen könne.

Ein Bild aus dem Jahr 1998: Die erste rot-grüne Koalition im Bund steht – mit Schröder als Bundeskanzler, mit dem Grünen-Politiker Joschka Fischer als Außenminister und anfangs noch mit Lafontaine als Finanzminister. Bildrechte: IMAGO / photothek

In den Jahrzehnten zuvor war er SPD-Oberbürgermeister von Saarbrücken, SPD-Landeschef und Ministerpräsident im Saarland von 1985 bis 1998, SPD-Kanzlerkandidat 1990 und Bundesparteichef, dann – nach seinem Bruch mit Schröder und der SPD – Parteichef und Fraktionsvorsitzender der Linken im Bundestag.



Durch seinen Parteiaustritt hat sich ein gegen Lafontaine bei der Linken laufendes Ausschlussverfahren erledigt. Bereits zuvor stand fest, dass er mit der Landtagswahl im Saarland am 27. März nach mehr als fünf Jahrzehnten als aktiver Politiker aufhören würde. Am Mittwoch war er in seiner letzten Landtagssitzung in Saarbrücken verabschiedet worden.