Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht will trotz der jüngsten Pannenserie am neuen Schützenpanzer Puma festhalten. Die SPD-Politikerin sagte nach einem Spitzengespräch mit Vertretern der beteiligten Rüstungskonzerne, beide Seiten müssten aber noch eine Reihe von Hausaufgaben erledigen. Dabei gehe es unter anderem um Konstruktionsänderungen an dem hochmodernen Schützenpanzer, aber auch um die Ausbildung der Soldaten. Lambrecht betonte, die Truppe wolle weiter den Puma nutzen.