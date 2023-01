Kommentar Lambrecht scheitert an sich und Scholz

Eigentlich will sich Lambrecht aus der Politik zurückziehen, doch nach dem Wahlsieg der SPD bei der Bundestagswahl schielt sie aufs Innenministerium. In ihrer neuen Rolle als Verteidigungsministerin kommt sie dann nie so richtig an. Stattdessen leistet sie sich einen Ausrutscher nach dem anderen. Spätestens nach ihrem Silvestervideo ist klar, dass sie sich auf diesem Posten nicht halten kann. Nur Lambrecht und der Kanzler brauchen offensichtlich länger, um das zu realisieren.

Vor allem Lambrechts Kommunikation ist von Anfang an mehr als ungeschickt. So gibt sie schon bei Amtsantritt und dann erneut nach mehreren Monaten im Amt öffentlich zu, die Dienstgrade in der Bundeswehr nicht zu kennen. Für öffentliche Kritik sorgt neben ihrem Silvestergruß auch ein Mitflug ihres Sohnes in einem Regierungshelikopter. Den richtigen Umgang mit diesen medialen Aussetzern findet Lambrecht nicht – auch, weil sie in diesen Fragen offensichtlich schlecht beraten wird oder sich nicht beraten lassen will.