Direkt nach dem Truppenbesuch soll die Ministerin mit dem Auto in Begleitung von BKA-Personenschützern nach Sylt gefahren sein. Der besuchte Bundeswehrstützpunkt liegt nur etwa 50 Kilometer von der Nordseeinsel entfernt. Da der Kalender einer Bundesministerin stets gut gefüllt ist, müssen für eine effektive Zeitplanung Termine auch logistisch gut verknüpft sein. Auch Privates will da clever integriert sein. Die Frage in diesem Fall ist aber: Hat die Ministerin diesen Termin und die Reise mit der teuren Flugbereitschaft gemacht, weil es danach ohnehin zum Osterurlaub in die Region gehen sollte?

Chef der CDU, Friedrich Merz Bildrechte: dpa

Die Opposition hält sich zwar mit Rücktrittsforderungen zurück, aber nicht mit Kritik. So meint etwa CDU-Chef Friedrich Merz, dass wenn die Ministerin in ihren Dienstgeschäften so eifrig wäre wie bei der Mitnahme ihres Sohnes, dann stünde es um die Bundeswehr besser.



Und der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Florian Hahn von der CSU, kritisiert: "Gerade in so einer Situation, wie im Moment, wo Krieg herrscht in Europa, muss man ein besonderes Feingefühl an den Tag legen. Und da sind Bilder wirklich unpassend, wo Familienmitglieder in Diensthelikoptern in den Urlaub mitfliegen."