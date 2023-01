Medienberichte Verteidigungsministerin Lambrecht offenbar vor Rücktritt

Hauptinhalt

Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht will Medienberichten zufolge zurücktreten. Über eine Nachfolge wird demnach bereits beraten. Das Ministerium will den Bericht nicht kommentieren. Die SPD-Politikerin war wiederholt in die Kritik geraten, zuletzt auch wegen eines Videos mit Neujahrsgrüßen.