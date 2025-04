Besonders vermisst Bock ein klares Bekenntnis zur paritätischen Teilhabe von Frauen in politischen Gremien. Ein Paritätsgesetz, das Frauen und Männer gleichermaßen in Parlamenten vertreten würde, sei im Vertrag nicht vorgesehen. Die Frauenrechtlerin sieht darin eine verpasste Chance. "Es fehlt der Mut, an die Strukturen heranzugehen."