Landesschülervertretungen Sondervermögen soll auch in Bildung fließen

Der Landesschülerrat Sachsen sieht das Sondervermögen grundsätzlich positiv. Es fördere die Zukunft, die Schülerinnen und Schüler erwartet, erklärt Amy Kirchhoff im Gespräch mit MDR AKTUELL. Sie ist Vorsitzende des Landesschülerrats Sachsen. Gleichzeitig sei der Bildungssektor in den letzten Jahren vernachlässigt worden. Der Schülerrat hofft, dass aus dem Sondervermögen eben auch Geld in die Bildung fließt.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Marijan Murat

Diese Hoffnung teilt auch die Landesschülervertretung Thüringen. Vorsitzender Erik Sczygiol betont den Sanierungsbedarf der Schulen. Die Landesschülervertretung erhalte regelmäßig Berichte von Schulen, in denen es durch die Decke tropfe oder in denen die Sanitäranlagen defekt seien. Auch Tafeln, Stühle oder Tische seien oftmals kaputt. Weiter müsse in die digitale Infrastruktur investiert werden, denn das WLAN funktioniere oft nicht oder nur unzureichend, was das digitale Arbeiten erschwere.