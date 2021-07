Die Landwirtschaft in Deutschland ist "weder ökologisch noch ökonomisch und sozial zukunftsfähig". Zu diesem Befund kommt die von der Bundesregierung eingesetzte "Zukunftskommission Landwirtschaft" (ZKL) in ihrem Abschlussbericht. Am Montag übergab das Gremium das über 170 Seiten lange Papier an Bundeskanzlerin Angela Merkel.