Gerade die Ostverbände der CDU haben bei der Bundestagswahl massiv Stimmen eingebüßt. So tönt der Ruf nach Erneuerung in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt jetzt noch etwas lauter als in anderen Teilen Deutschlands. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer forderte bereits am Tag nach der Wahl ein Innehalten: "Wenn wir weitermachen wie bisher, dann mache ich mir große Sorgen, was in vier Jahren übrig bleibt."