Etwa 10.000 Mitglieder hat die CDU in Sachsen. Nach wie vor, sagt Christiane Schenderlein, Beisitzerin im CDU-Landesvorstand und Kreisvorsitzende in Nordsachsen. Aber trotzdem: "Ich weiß aus einigen Kreisverbänden, auch aus meinem eigenen, dass es einige Austrittswünsche gibt. Da müssen wir jetzt in den nächsten Tagen gucken, aus welchen Gründen das ist und sind dann auch im Gespräch mit den Mitgliedern."