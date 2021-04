Entscheidung CDU-Spitze will Laschet als Kanzlerkandidaten

Die CDU will mit Parteichef Armin Laschet als Kanzlerkandidat der Union in den Bundestagswahlkampf gehen. Laschet selbst kündigte an, noch im Laufe des Montags mit CSU-Chef Markus Söder zur sogenannten K-Frage ins Gespräch zu kommen.