CDU-Chef Armin Laschet will noch heute einen Vorschlag zur Beilegung des Kandidatenstreits in der Union vorlegen. Dazu berief er für 18 Uhr den CDU-Bundesvorstand zu einer Sondersitzung ein. Er kündigte einen Vorschlag an, "sehr schnell in dieser Woche zu den erforderlichen Entscheidungen zu kommen". Zugleich bot Laschet an, auch mit dem CSU-Vorstand zu reden.