Diese Schwäche wird aktuell vor allem sichtbar an den Reformplänen des SPD-Politikers für die Pflegeversicherung . Die ist seit Jahren chronisch unterfinanziert, bei gleichzeitig weiter steigenden Kosten. Ende vergangenen Jahres betrug das Defizit über zwei Milliarden Euro. Lauterbach versprach Hilfe, doch heraus kam lediglich Stückwerk. Ein bisschen mehr Pflegegeld, ein wenig mehr für Pflegedienste und etwas höhere Zuschläge in der vollstationären Pflege.

Und das alles vor allem zulasten der Beitragszahler. So sollen Kinderlose ab Juli zusätzlich knapp 0,5 Prozentpunkte ihres Bruttolohns in die Pflegeversicherung einzahlen. Und auch der Anteil der Arbeitgeber steigt. Arbeit wird also teurer und viele Menschen haben weniger Geld im Portemonnaie. Was angesichts niedriger Löhne vor allem den Osten härter trifft. In Zeiten einer schwächelnden Wirtschaft und hohen Inflation sind das die falschen Signale.