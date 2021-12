Am Mittwoch, um 13:35 Uhr geht die Ära Jens Spahn an der Spitze des Bundesgesundheitsministeriums zu Ende. Prof. Dr. med. Karl Lauterbach (SPD) wird seinen Eid ablegen und diesen in Coronazeiten besonders schwierigen Ministerposten übernehmen. Von diesem Moment an wird das Gesundheitsministerium wieder von einem Arzt geleitet. Doch was erwarten sich Ärzteverbände davon? "Hauptsache Gesund" hat sich umgehört.