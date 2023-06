Hitzeschutzplan Lauterbach will frühzeitige Warnungen vor Hitzewellen

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat den nationalen Hitzeschutzplan am Montag in Berlin vorgestellt. Damit will die Bundesregierung insbesondere Ältere, Vorerkrankte, Schwangere und Kinder besser vor Hitzewellen warnen. In den nächsten Wochen sollen verschiedene Schutzangebote starten. Als erstes Angebot ging das Portal hitzeservice.de online, auf dem sich Kommunen über Hitzeschutz-Maßnahmen informieren können.