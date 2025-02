In beiden Behörden würden derzeit organisatorische und personelle Änderungen überprüft und mit den Gremien final abgestimmt. Diese Passage, so fordert der Personalrat am Mittwoch in einem Schreiben an den Minister, müsse dieser richtigstellen. Sollten mit Gremien wie üblich die Personalvertretungen gemeint sein, dann sei das nicht korrekt. "Die Personalvertretungen des Robert Koch-Institutes wurden erst mit ihrem o.g. Schreiben informiert, eine 'Abstimmung' oder gar 'finale Abstimmung' ist nicht erfolgt." Beide Schreiben liegt MDR Investigativ vor.

Sieslack hofft, dass es sich bei der Umbenennung der BZgA in BIÖG nur um einen Türschildwechsel handelt. Würden die BIÖG-Pläne, so umgesetzt wie jetzt angedacht, wäre das BIÖG vollkommen unterfinanziert und mit Aufgaben überfrachtet, meint er. Zudem würde die die Arbeit des RKI massiv erschwert. Jeder Bundesregierung ist seiner Ansicht nach zu raten, das Vorhaben zu stoppen "und sich von neuem zu überlegen, wie ein modernes Public-Health-Institut für Deutschland aussehen kann". Aus Sicht des Personalrates nicht in dieser Form, sondern eher in einer Zusammenlegung von BZgA und RKI.

Mitarbeiter aus BZgA: Niemand weiß, was der nächste Tag bringt