Nur hält sich nicht immer die Genesung von Kranken an die Vorgaben der jeweiligen Fallpauschale. Zugleich wachsen die Kosten der Krankenhäuser für Gehälter, Unterhalt und Energie schneller als die Leistungen aus den Fallpauschalen. Im vergangenen Jahr wurden die zwar um etwas mehr als zwei Prozent erhöht. Doch eine Inflationsrate von zehn Prozent riss weitere Löcher in den Budgets der Kliniken. Lauterbach plant nun eine Reform, die alles besser machen will. Die Kliniken sollen sich zwar weiter über das Geld aus den Fallpauschalen finanzieren, aber dazu einen Grundbetrag für den Betrieb erhalten.

Hört sich zunächst gut an, ist aber ein vergiftetes Geschenk. Denn gleichzeitig sollen kleine Kliniken in der Fläche nur noch gering vergütete Leistungen anbieten dürfen, sodass der Grundbetrag nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Die Länder haben nun Widerstand angekündigt. Denn ein Krankenhaus ist ein notwendiger Teil staatlicher Daseinsvorsorge und kritischer Infrastruktur in den Regionen.

Rabattverträge der Kassen führten zu Medikamentenmangel