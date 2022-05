In Sachsen, dem Bundesland mit der ältesten Bevölkerung, steht man bei der Patientenversorgung vor großen Herausforderungen, besonders im ländlichen Raum. "Der Fachkräftemangel in den Heil- und der Pflegeberufen führt bereits jetzt zur Unterversorgung in ländlichen Regionen, wie Ostsachen und Erzgebirge", sagt Friedrich R. München, stellvertretender Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft Sachsen.

Vor diesem Hintergrund sehe man es kritisch, dass in dem neuen Gremium zwar Wissenschaftler, aber keine Vertreter von Krankenhausträgern aus ländlichen, strukturschwachen Regionen sind. "Es besteht die Gefahr, dass die Probleme, die Krankenhäuser aufgrund der demographischen Entwicklung in der Fläche zu bewältigen haben, in dieser Berliner Regierungskommission wenig Gehör finden", so Friedrich R. München. Hinzu käme, dass in der Kommission generell zu wenig Experten aus Ostdeutschland sind.