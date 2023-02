Janosch Dahmen, gesundheitspolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion. Bildrechte: dpa

Vorschläge liegen noch nicht auf dem Tisch. Heike Baehrens kann sich aber eine Obergrenze vorstellen, sodass in einer Klinik zum Beispiel nur noch ein bestimmter Anteil an Leiharbeitern arbeiten darf. Sie verweist darauf, dass dabei die Qualitätssicherung wichtigstes Kriterium sein müsse. Auch Janosch Dahmen, gesundheitspolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion, will eine Begrenzung von Leiharbeit, sieht die Diskussion aber noch am Anfang. "Zwischen man macht gar nichts und einem totalen Verbot bestehen viele unterschiedliche Handlungsspielräume. Genau darum wird es jetzt gehen, sich das im Detail anzuschauen und dann zu beraten, wie man die notwendigen politischen Mehrheiten für einen entsprechenden Vorschlag im Bund und gegebenenfalls auch in den Ländern bekommt."