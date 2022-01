Die EU-Kommission will die Energieerzeugung aus Atomkraft und Gas in die sogenannte Taxonomie-Verordnung aufnehmen – eine Art Gütesiegel für Klima- und Umweltfreundlichkeit, an dem sich potenzielle Investoren zukünftig orientieren sollen. Ihren Vorschlag dazu hat die Brüsseler Behörde am Silvesterabend an die EU-Mitgliedstaaten geschickt. Diese haben nun bis zum 12. Januar Zeit, sich dazu zu positionieren. Anschließend will die Kommission dann eine finale Version präsentieren.