Um die "hitzigen Diskussionen" über den Umgang mit Wölfen zu beruhigen, will die Bundesumweltministerin neben vermehrten Abschüssen auch auf mehr Hilfe bei Wolfsrissen setzen. So gebe es in Sachsen-Anhalt Ausgleichszahlungen für Landwirte und Schäfer und Unterstützung für den Weideschutz. "Das hat dazu geführt, dass die Diskussionen dort jetzt viel sachlicher und konstruktiver geführt werden." Sie hoffe, dass man das überall so gut hinbekomme, sagte Lemke. Es gelte, die Balance zu halten zwischen Naturschutz und Weidetierschutz: "Wir müssen wieder lernen, mit dem Wolf zu leben."