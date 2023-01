Ukrainekrieg Keine Einigung über Leopard-Lieferungen in Ramstein

Der Druck auf die Bundesregierung ist massiv, die Bitte der Ukraine dringender denn je. Trotzdem hat sich Deutschland noch nicht entschieden, ob es Leopard-Kampfpanzer an die Ukraine liefert. Das gab der neue Verteidigungsminister Pistorius am Rande der Beratungen der Ukraine-Kontaktgruppe auf dem US-Stützpunkt in Ramstein bekannt. Jedoch bereite sich die Bundesregierung darauf vor. Außerdem kündigt Pristorius weitere Waffenlieferungen an die Ukraine an.